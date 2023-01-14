



В Индонезии тысячи рабочих протестуют против указа президента о занятости

Тысячи рабочих провели митинги в столице Индонезии Джакарте в субботу, призывая парламент отклонить президентский указ, который, по мнению критиков, ущемляет права работников и защиту окружающей среды.



Президент Джоко Видодо издал указ о чрезвычайном положении в прошлом месяце, заменив спорный закон о рабочих местах в Индонезии, что, по мнению экспертов в области права, нарушило решение суда. Конституционный суд постановил, что Закон о создании рабочих мест 2020 года был несовершенным, заявив, что до принятия закона не было проведено достаточных общественных консультаций. Он приказал законодателям завершить обновленный процесс к ноябрю.



Протестант Дамар Панка Мулия считает указ президента уловкой, направленной на обеспечение выполнения закона о труде.



"Эта норма ухудшает благосостояние рабочих, затрудняет охрану труда и наносит массовый ущерб – по аграрным вопросам, окружающей среде, защите женщин", - сказал он. “Создание рабочих мест должно соответствовать повышению благосостояния рабочих, но указ противоречит этому. Вот почему мы выступаем против него”.



Протестующие вышли с плакатами “Скажи нет аутсорсингу” и “Отказаться от чрезвычайного указа о создании рабочих мест, потому что чрезвычайной ситуации нет”.



Аналитик Джоко Херионо говорит, что постановление создало неопределенность для рабочих, поскольку теперь их легко уволить и выплатить им меньшее выходное пособие.



Председатель Лейбористской партии Саид Икбал выражает озабоченность по поводу аутсорсинга и регулирования минимальной зарплаты.



“Мы не хотим, чтобы государство стало агентом нечистоплотного бизнеса для ослабления благосостояния рабочих”, – сказал Саид журналистам.



Закон о создании рабочих мест, в котором были пересмотрены более 70 других законов, был встречен иностранными инвесторами с одобрением за устранение бюрократических проволочек.



Парламент оценит юридическую силу указа на нынешнем заседании, заявил на этой неделе его вице-спикер. На прошлой неделе группа индонезийцев обратилась в Конституционный суд с просьбой провести судебную проверку постановления.