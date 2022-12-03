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В Индонезии могут ввести наказание за секс вне брака
03.12.2022 05:56 Ольга Белозерова

В Индонезии могут ввести наказание за секс вне брака

Власти Индонезии готовятся одобрить изменения в Уголовном кодексе, в котором, среди прочего, будет предусмотрено наказание за внебрачные связи.

Согласно изменениям, секс вне брака будет караться тюремным заключением на срок до одного года, сообщает Reuters.

Кроме этого, будет запрещено оскорблять президента или государственные учреждения, а также выражать взгляды, противоречащие государственной идеологии Индонезии. Сожительство до брака также запрещено.

Ожидается, что новый уголовный кодекс, который разрабатывался десятилетиями, будет принят 15 декабря.

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