



В Иерусалиме задержаны четверо протестующих на митинге против судебной реформы

Полиция сообщает, что четверо демонстрантов были задержаны во время антисудебной акции протеста в Иерусалиме сегодня вечером по обвинению в нападении на полицейских.



Протестующие начали марш после большого митинга возле резиденции президента, но полиция не позволила им пройти мимо улицы Бен Сарук.



"Во время этого шествия и в связи с хулиганством и случаем насилия в отношении сотрудников полиции были задержаны 4 подозреваемых, которые доставлены в отдел полиции для допроса", – сказал представитель полиции.

