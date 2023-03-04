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В Иерусалиме задержаны четверо протестующих на митинге против судебной реформы
04.03.2023 23:26 Наталья Богинская

В Иерусалиме задержаны четверо протестующих на митинге против судебной реформы

Полиция сообщает, что четверо демонстрантов были задержаны во время антисудебной акции протеста в Иерусалиме сегодня вечером по обвинению в нападении на полицейских.

Протестующие начали марш после большого митинга возле резиденции президента, но полиция не позволила им пройти мимо улицы Бен Сарук.

"Во время этого шествия и в связи с хулиганством и случаем насилия в отношении сотрудников полиции были задержаны 4 подозреваемых, которые доставлены в отдел полиции для допроса", – сказал представитель полиции.
 

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