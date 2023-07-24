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В Иерусалиме протестующие призывают к массовым митингам
24.07.2023 17:03 Ирина Демьянова

В Иерусалиме протестующие призывают к массовым митингам

Тысячи антиправительственных демонстрантов у Верховного суда осуждают принятие закона об ограничении “основания разумности”, выкрикивая “позор” и “демократия или восстание”.

Один активист, говорящий с гигантской сцены, созданной для демонстрации, призывает всех протестующих написать другу, чтобы присоединиться к протесту.
“Тот, кто сейчас не здесь, не присутствует на самом важном сражении в истории страны”, — заявляет активист.

“Возьмите свой телефон и отправьте сообщение пяти людям. Все должны прийти прямо сейчас“, — продолжает он, сопровождаемый оглушительными звуками рожков и скандированием “Демократия“, “Мы не боимся“ и “Израиль — это не диктатура“.

Тем временем некоторые протестующие перекрыли главное шоссе Бегин, которое проходит через город.
 

 

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