



В Иерусалиме протестующие призывают к массовым митингам

Тысячи антиправительственных демонстрантов у Верховного суда осуждают принятие закона об ограничении “основания разумности”, выкрикивая “позор” и “демократия или восстание”.



Один активист, говорящий с гигантской сцены, созданной для демонстрации, призывает всех протестующих написать другу, чтобы присоединиться к протесту.

“Тот, кто сейчас не здесь, не присутствует на самом важном сражении в истории страны”, — заявляет активист.



“Возьмите свой телефон и отправьте сообщение пяти людям. Все должны прийти прямо сейчас“, — продолжает он, сопровождаемый оглушительными звуками рожков и скандированием “Демократия“, “Мы не боимся“ и “Израиль — это не диктатура“.



Тем временем некоторые протестующие перекрыли главное шоссе Бегин, которое проходит через город.

