



В Иерусалиме появится представительство Уругвая

Уругвай откроет свое представительство в Иерусалиме для развития сотрудничества в сфере инноваций.



Соответствующее объявление было сделано 16 августа на встрече министра иностранных дел Эли Коэна с уругвайским коллегой Франсиско Бустильо и президентом страны Луисом Лакалье Поу в Монтевидео.



"Мы продолжаем укреплять международный статус столицы Израиля. Уругвай — один из самых важных друзей Израиля в Латинской Америке", - сказал Коэн.



По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, решение президента Уругвая открыть офис в Иерусалиме будет способствовать развитию отношений, а также укреплению экономических и торговых связей между двумя странами.