В Иерусалиме появится представительство Уругвая
Уругвай откроет свое представительство в Иерусалиме для развития сотрудничества в сфере инноваций.
Соответствующее объявление было сделано 16 августа на встрече министра иностранных дел Эли Коэна с уругвайским коллегой Франсиско Бустильо и президентом страны Луисом Лакалье Поу в Монтевидео.
"Мы продолжаем укреплять международный статус столицы Израиля. Уругвай — один из самых важных друзей Израиля в Латинской Америке", - сказал Коэн.
По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, решение президента Уругвая открыть офис в Иерусалиме будет способствовать развитию отношений, а также укреплению экономических и торговых связей между двумя странами.
ממשיכים לחזק את הקשרים באמריקה הלטינית!— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) August 16, 2023
אחרי ביקור של יום אחד בפרגוואי, בו הבאנו בשורה מצוינת של העברת השגרירות לירושלים, נחתתי כעת לביקור בזק באורוגוואי.
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תודה לשגרירה במונטוידאו @michalhershko על קבלת הפנים. pic.twitter.com/9TQIkoflJq