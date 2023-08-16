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В Иерусалиме появится представительство Уругвая
16.08.2023 19:00 Алина Груднева

В Иерусалиме появится представительство Уругвая

Уругвай откроет свое представительство в Иерусалиме для развития сотрудничества в сфере инноваций.

Соответствующее объявление было сделано 16 августа на встрече министра иностранных дел Эли Коэна с уругвайским коллегой Франсиско Бустильо и президентом страны Луисом Лакалье Поу в Монтевидео.

"Мы продолжаем укреплять международный статус столицы Израиля. Уругвай — один из самых важных друзей Израиля в Латинской Америке", - сказал Коэн.

По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, решение президента Уругвая открыть офис в Иерусалиме будет способствовать развитию отношений, а также укреплению экономических и торговых связей между двумя странами.

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