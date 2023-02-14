



В Иерусалиме по разным оценкам протестовали от 90 000 до 300 000 человек

Выяснить, сколько людей приехало в столицу, чтобы протестовать против пересмотра судебной системы, сложно технически и чревато политическими предубеждениями.



По оценкам полиции, в акции протеста приняли участие около 90 000 человек, в то время как организаторы назвали цифру в 130 000, а связанная с демонстрантами высокотехнологичная группа - в 300 000.



Часть проблемы заключается в методе оценки размеров толпы, но другая часть заключается в том, что все стороны заинтересованы либо в завышении, либо в уменьшении воспринимаемой поддержки.



Хотя представители полиции проинформировали СМИ о том, что, по их оценкам, демонстрантов было около 90 000, они не обнародовали официальных данных и не сообщили, как они пришли к такой оценке.



Одна из высокотехнологичных групп опубликовала собственный анализ, в котором, по их оценкам, на марше присутствовало около 300 000 человек. Однако этот результат подвергся критике в Интернете, поскольку часть территории, которая была включена в анализ, почти полностью застроена.



Израильская компания Crowd Solutions, которая заявила, что организаторы попросили ее оценить общее количество участников, заявила, что, по ее оценкам, в ней приняли участие более 120 000 человек. Для этого они использовали кадры с дрона.



