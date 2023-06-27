



В Иерусалиме палестинские заведения закрыты, пока Нетаниягу в суде

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл в окружной суд Иерусалима для участия в закрытом заседании по делу о коррупции.



Третий день подряд Нетаниягу присутствует на судебном заседании, на котором голливудский магнат Арнон Милчен свидетельствует о том, что делал щедрые подарки премьер-министру и его жене и просил Нетаниягу помочь с налоговыми и визовыми вопросами.



Адвокаты защиты попросили очистить зал суда незадолго до прибытия Нетаниягу, утверждая, что они хотели допросить Милчена о важных событиях в сфере безопасности.



Ожидая появления Нетаниягу в здании суда, полиция попросила местные палестинские предприятия временно закрыться.



Моэ Таххан, владелец Sawra Street в Восточном Иерусалиме, говорит, что его ресторан, расположенный через дорогу от окружного суда, также попросили закрыть, когда вчера премьер-министр посещал судебное заседание.



Таххан подтвердил, что ему не предлагали компенсацию за закрытие.



