



В Иерусалиме отложили строительство палестинского квартала

Муниципалитет Иерусалима отказался от поддержки проекта строительства нового района для палестинских жителей в северной части столицы, сообщает Haaretz .



Тель-Адасе мог бы стать первым районом Иерусалима, построенным для палестинских жителей с 1967 года. Он находится на земле, принадлежащей палестинским жителям Бейт-Ханины, сообщает Haaretz. Его строительство планировалось 15 лет.



Ссылаясь на источник, знакомый с этим вопросом, издание пишет, что мэр Иерусалима Моше Лион приказал своему офису отложить план из-за опасений, что его продвижение нанесет ему вред перед муниципальными выборами этой осенью.

