В Харьков внезапно прибыла глава МИД Германии Бербок
Во вторник, 10 января, с неанонсированным визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Tagesspiegel.
Бербок стала первым членом кабинета министров Германии, посетившим восточную Украину с момента начала российской агрессивной войны.
В ходе визита в Харьков политик получила представление о положении людей в городе, за который уже давно идет борьба.
"Этот город олицетворяет абсолютное безумие российской агрессивной войны в Украине", - заявила она.
В визите, который первоначально держался в секрете по соображениям безопасности, Бербок сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.
Charkiw, Ukraine, 40 km bis Russland: „Diese Stadt ist Sinnbild für den absoluten Irrsinn des russischen Angriffskriegs“, so #Baerbock, „aber auch Sinnbild für den unglaublichen Durchhaltewillen und Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer.“ Bald mehr @derspiegel pic.twitter.com/Nv574L2hNs— Marina Kormbaki (@m_kormbaki) January 10, 2023