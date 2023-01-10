



В Харьков внезапно прибыла глава МИД Германии Бербок

Во вторник, 10 января, с неанонсированным визитом в Украину прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Tagesspiegel.



Бербок стала первым членом кабинета министров Германии, посетившим восточную Украину с момента начала российской агрессивной войны.



В ходе визита в Харьков политик получила представление о положении людей в городе, за который уже давно идет борьба.



"Этот город олицетворяет абсолютное безумие российской агрессивной войны в Украине", - заявила она.



В визите, который первоначально держался в секрете по соображениям безопасности, Бербок сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

