



В Харише снесена незаконная синагога

Сегодня, в понедельник, 13 марта, израильская полиция демонтировала в Харише здание, которое использовалось как синагога. Оно было возведено незаконно и без разрешений несколько месяцев назад.



Во время сноса здания синагоги некоторые жители выступили против. Полицейские арестовали протестующих, пытавшихся остановить разрушение.



По словам местных жителей, которые общались с 7 каналом, предпосылкой для создания незаконной синагоги стала острая нехватка синагог в Харише

Полицейские зашли в синагогу без головных уборов. Перед сносом они вынесли из здания книги Торы и святыни, целуя их.



Адвокат Михаил Литвак из организации “Бецельмо”, являющийся жителем Хариша, сказал: “К сожалению, израильская полиция не слишком сдерживает левые демонстрации, зато действует с большим насилием, сражаясь и разрушая святыни Израиля. Полная ответственность за разрушение синагоги и причинение серьезного вреда прихожанам лежит на муниципалитете Хариша, который вместо того, чтобы найти решение с бедственным положением синагог, постоянно преследует религиозную и ультраортодоксальную общественность города".



