



В Хайфе улицу назвали в честь украинского футболиста, погибшего на войне с РФ

В израильском городе Хайфа решили переименовать в честь погибшего на войне украинского футболиста Сергея Баланчука улицу, на которой расположено консульство Российской Федерации. Об этом 7 июня сообщил израильский портал Sport 5.



В публикации говорится, что таким образом в городе решили почить память футболиста, который играл за хайфский "Маккаби" в 1996-1999 годах.



Идею назвать одну из городских улиц именем украинского спортсмена выдвинул член совета Хайфы. После того как предложение было одобрено, в муниципалитете решили, что это будет улица, на которой расположено консульство России.



В июле прошлого года ФК "Динамо" сообщил о смерти Сергея Баланчука на войне. 47-летний футболист погиб под Бахмутом Донецкой области в результате российских артиллерийских обстрелов.