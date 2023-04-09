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В Хайфе перекроют улицы из-за крестного хода православной церкви
09.04.2023 08:32 Ирина Демьянова

В Хайфе перекроют улицы из-за крестного хода православной церкви

В Пасхальном крестном ходе Православной церкви в Хайфе, как ожидается, примут участие 1500 человек.

Процессия отправится в 11:00 от церкви на улице Персимим, а оттуда продолжит движение по улице Сент-Лукас, бульвару Сион, улице Алленби и обратно к церкви. 

В полиции заявили, что в этом районе ожидаются перебои с дорожным движением и что необходимо соблюдать указания сотрудников полиции, которые будут ориентировать водителей на месте. 

 

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