



В Хайфе перекроют улицы из-за крестного хода православной церкви

В Пасхальном крестном ходе Православной церкви в Хайфе, как ожидается, примут участие 1500 человек.



Процессия отправится в 11:00 от церкви на улице Персимим, а оттуда продолжит движение по улице Сент-Лукас, бульвару Сион, улице Алленби и обратно к церкви.



В полиции заявили, что в этом районе ожидаются перебои с дорожным движением и что необходимо соблюдать указания сотрудников полиции, которые будут ориентировать водителей на месте.



