



В Ха-Шарон создано параллельное государство - и оно выдает собственные документы

В Израиле существует воображаемое "царство", которое начало выдавать свои собственные паспорта и различные документы, включая идентификационные номера автомобилей, некоторые из которых, по-видимому, являются дипломатическими, представляя себя при этом как иностранного суверена, пользующегося особыми правами в Государстве Израиль.



Жители жилого дома в Хадере недавно с удивлением обнаружили, что одна из квартир стала "консульством" "царства": на ее двери появился "официальный" символ "царства" и предупреждение: "Вы собираетесь войти на дипломатическую территорию, принадлежащую царству Яшар-Эль. Несанкционированный вход без официального приглашения строго запрещен".



Несколько дней назад полиция арестовала Шая Карамоста, человека, который публично объявил себя сувереном "Корпорации", "царства" или "царства Яшар-Эль". Карамоста, "библейский" персонаж, по определению полиции, уже дважды доставлялся для длительного содержания под стражей в суд в Акко, куда прибыла группа людей, очевидно, из того же "царства".



Судья Рами Насер продлил срок его содержания под стражей до воскресенья. В видео, опубликованном Карамоста в интернете, он объявил о "ликвидации корпоративного правления в государстве Израиль" и заявил, что он "единственный, кто имеет власть на земле Израиля", претендуя на контроль над всеми корпорациями, их менеджерами, их агентами и, прежде всего, над главой корпоративной пирамиды, известной как правительство Израиля, Кнессет Израиля и канцелярия президента государства".



Он говорит, что создание царства было бы "гениальным", "потому что именно так работает аристократия, или королевство, или царства мира", и объясняет о "независимом процессе суверенитета и присоединении к другой группе людей, которая ведет себя подобным образом".



Шай Карамоста, около 48 лет, зарегистрированный по адресу в Нагарии, но в последнее время проживающий в Хадере и ее окрестностях, также изначально отказался сотрудничать с адвокатом Асафом Забри, назначенным судом представлять его интересы от имени офиса общественного защитника. "Я не подозреваемый и не властитель, я живой человек, плоть и кости, душа внутри меня, я суверен", - сказал он судье Рами Насеру, - "Я считаю, что мне не нужен адвокат, я останусь жив, все, что здесь происходит, вызывает большое сожаление".



"Подозреваемый, вероятно, принадлежит к группе людей, называющих себя "королевством", которые, очевидно, действуют с осознанием того, что они являются сувереном, которому позволено вести себя свободно, выдавая паспорта, документы, идентификационные номера транспортных средств и представляясь так, как будто он является иностранным сувереном, пользующимся дополнительными правами в государстве Израиль", - отметил судья.



"Приписываемые подозреваемому действия устанавливают очень высокий уровень опасности", - заявил он и отметил, что существует обоснованное подозрение, что подозреваемый совершил приписываемые ему действия. "Подозрение было сильным в начале расследования, и оно усилилось в его ходе. Замечу, что на данном этапе подозреваемому предъявлено обвинение только в нарушении правил дорожного движения, и подозреваемый настаивает на своей невиновности". Высокопоставленный полицейский чиновник признался Walla! Потому что это "самое странное дело", с которым он сталкивался за всю свою карьеру.