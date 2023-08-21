



В Гватемале стал президентом прогрессист, учившийся в Израиле

Прогрессист, никогда не входивший в властные структуры Гватемалы, был 20 августа был избран президентом страны. По предварительным результатам Бернардо Аревало получил 58% голосов против 37% Сандры Торрес, баллотировавшейся в третий раз на пост президента.



Аревало – сын бывшего президента Хуана Хосе Аревало, который в 1948 году признал Государство Израиль, а затем был здесь послом. Во время последнего назначения отца Бернардо учился в Еврейском университете в Иерусалиме и получил степень бакалавра социологии. Бернардо Аревало также активно работал на дипломатической службе Гватемалы, в том числе работал советником министра в Израиле.



“Мы знаем, что идет политическое преследование, которое осуществляется через коррумпированные учреждения, прокуратуры и судей”, – заявил Аревало. “Мы верим, что эта победа даст понять, обреченность попыток сорвать избирательный процесс. Гватемальский народ высказал свое решительное мнение”.