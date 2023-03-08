



В Грузии возобновились протесты: тысячи людей собрались возле парламента

В Тбилиси второй день продолжаются массовые протесты из-за российского законопроекта об "иноагентах". Сегодня после обеда люди начали активно сходиться на новые митинги. Об этом сообщает "Грузия Online".



Акция перед парламентом Грузии проходит под лозунгом: "Нет российскому закону!". На митинге собрались студенты, участницы "Марша женщин", рядовые граждане, а также представители оппозиции.



Участники акции скандируют: "Нет российскому закону", "Грузия", "Больше женщин в парламенте", "Нет тотальному контролю!". Также раздается государственный гимн Грузии.



В своих выступлениях участники акции подчеркнули, что женщины не отступят от европейского выбора страны. "Европейский выбор у нас не отобрать, Европа - наш конституционный выбор", - отмечают протестующие.



На данный момент сообщается, что под парламентом собралось уже более 5 тысяч человек, и люди продолжают сходится. Есть участники с украинскими флагами, также протестующие включили гимн Украины.



https://t.me/FastFocus/44658 Напомним, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об "иноагентах", который копирует российский. Согласно документу, в Грузии создадут реестр "агентов иностранного влияния" для СМИ и финансируемых из-за рубежа организаций.



После решения парламента в Тбилиси начались массовые протесты. Участники акции дошли до парламента и начали штурмовать здание. Между протестующими и демонстрантами произошли столкновения. Силовики ночью разогнали митингующих, применяя минометы и слезоточивый газ.

Кроме того, во время митинга задержали 66 человек.