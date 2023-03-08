



В Тбилиси начались беспорядки: протестующие громят парламент

Грузинские протестующие на митинге в Тбилиси приняли решение об "осаде парламента". Участники акции проголосовали за такое решение поднятыми руками. Инициативу предложила оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели".



"Мы предлагаем следующий шаг: мирно и спокойно с обеих сторон окружить парламент... Давайте сделаем это мирным путем. Мы призываем полицию не противостоять мирным протестующим", - заявил председатель партии Георгий Вашадзе.



Ранее протестующие объявили ультиматум властям. Они должны отозвать скандальные законопроекты об "иноагентах" и освободить задержанных участников протестов.



Однако полиция снова применила водомёты против демонстрантов, несмотря на холодную погоду на улице. Протестующие в ответ снесли ограждение вокруг парламента и начали бить окна. Из выбитых окон парламента людей поливают из водомётов специальной жидкостью, в составе которой находится слезоточивая смесь.





Напомним, вчера, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении скандальный законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается признать "агентами иностранного влияния" СМИ и общественные организации, которые финансируются из-за границы. После этого к парламенту в Тбилиси начали массово выходить протестующие против такого скандального решения.

