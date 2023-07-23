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В Греции строят забор на турецкой границе, чтобы уменьшить количество нелегалов
23.07.2023 10:11 Ирина Демьянова

В Греции строят забор на турецкой границе, чтобы уменьшить количество нелегалов

В греческом регионе Еврос начались работы по возведению 35-километрового ограждения на границе с Турцией для предотвращения проникновения нелегальных мигрантов.

Об этом пишет Greece City Times.

На строительство нового отрезка ограждения вблизи греческого поселка Корнофолия, граничащего с Турцией, планируют потратить более 99 миллионов евро.

В настоящее время проводятся подготовительные работы, такие как очистка и формирование территорий вблизи набережной и берега реки Еврос.

В течение строительства будет осуществляться патрулирование армией и пограничной службой для предотвращения проникновения нелегальных мигрантов в Грецию, говорится в сообщении.

Новый забор будет высотой в пять метров и шесть метров вглубь земли. Также пограничная с Турцией территория будет включать в себя семь противобаллистических бронированных кабин и шлагбаумы.
 

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