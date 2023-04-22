



В Греции проведут досрочные парламентские выборы

В Греции будут проведены досрочные парламентские выборы, которые назначены на 21 мая.



По данным Ekathimerini, об этом объявила президент страны Екатерина Сакелларопулу.



"Я надеюсь, что у нас будет спокойный и плодотворный предвыборный период на благо страны", - отметила она.



В субботу, 22 апреля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уведомил президента о том, что нынешний парламент будет распущен 23 апреля.



Согласно результатам опросов общественного мнения, ни коалиция, ни оппозиция не наберут нужного для абсолютного большинства голосов. В таком случае, повторное голосование состоится в июле.

