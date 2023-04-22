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В Греции проведут досрочные парламентские выборы
22.04.2023 19:41 Алина Груднева

В Греции проведут досрочные парламентские выборы

В Греции будут проведены досрочные парламентские выборы, которые назначены на 21 мая.

По данным Ekathimerini, об этом объявила президент страны Екатерина Сакелларопулу.

"Я надеюсь, что у нас будет спокойный и плодотворный предвыборный период на благо страны", - отметила она.

В субботу, 22 апреля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уведомил президента о том, что нынешний парламент будет распущен 23 апреля.

Согласно результатам опросов общественного мнения, ни коалиция, ни оппозиция не наберут нужного для абсолютного большинства голосов. В таком случае, повторное голосование состоится в июле.
 

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