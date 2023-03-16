



В Греции отменили все рейсы из-за забастовки

Воздушное и паромное сообщение в Греции будет прервано 16 марта из-за 24-часовой общенациональной забастовки, организованной несколькими крупнейшими профсоюзами страны, передает GTP Headlines .



Ожидается, что всеобщая забастовка приведет к отмене всех внутренних и международных рейсов в греческих аэропортах и остановке паромного сообщения. В течение суток 16 марта будут совершаться только пролеты внутри страны, экстренные посадки и поисково-спасательные рейсы.



К акции протеста присоединятся авиадиспетчеры и сотрудники гражданской авиации. Забастовка коснется около 40 аэропортов по всей территории страны.

"Профсоюзы призывают к повышению безопасности на всех видах транспорта и обвиняют правительство в бездействии на фоне смертоносной катастрофы поезда вблизи города Лариса в центре страны 28 февраля", - передает греческое издание.



Тем, кто забронировал билеты на 16 марта, рекомендуют уточнить информацию у своих турагентов или связаться с местными властями морских портов для получения дополнительной информации.



Также о сокращенном графике работы объявили и водители общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы на всей территории Греции будут работать только с 9:00 до 21:00. Электрическая железная дорога, афинское метро и трамвай будут курсировать только с 10:00 до 15:00.

