



В Греции назначат и.о. премьера перед новыми выборами

Президент Греции Катерина Сакелларопулу назначит исполняющего обязанности премьер-министра перед парламентскими выборами.



Ожидается, что сегодня, 24 мая, на эту должность она назначит судью, который проведет подготовку к голосованию.



Парламентские выборы в Греции, состоявшиеся 21 мая, не принесли никаких результатов. Явка составила 60,92%.



Возглавляемая премьер-министром Кириакосом Мицотакисом партия "Новая демократия" опередила соперников, набрав 40,79% голосов и получив 146 из 300 мест в национальном парламенте.



Поскольку сформировать коалицию так и не удалось, грекам предстоят новые выборы.

