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В Греции назначат и.о. премьера перед новыми выборами
24.05.2023 12:44 Алина Груднева

В Греции назначат и.о. премьера перед новыми выборами

Президент Греции Катерина Сакелларопулу назначит исполняющего обязанности премьер-министра перед парламентскими выборами.

Ожидается, что сегодня, 24 мая, на эту должность она назначит судью, который проведет подготовку к голосованию.

Парламентские выборы в Греции, состоявшиеся 21 мая, не принесли никаких результатов. Явка составила 60,92%.

Возглавляемая премьер-министром Кириакосом Мицотакисом партия "Новая демократия" опередила соперников, набрав 40,79% голосов и получив 146 из 300 мест в национальном парламенте.

Поскольку сформировать коалицию так и не удалось, грекам предстоят новые выборы.
 

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