



В Греции на парламентских выборах победила партия действующего премьера

В Греции на парламентских выборах побеждает партия "Новая демократия" во главе с действующим премьером Кириакосом Мицотакисом. Она набирает более 40% голосов. Об этом пишет Ekathimerini.



В стране уже сосчитали более 99% голосов. "Новая демократия" получила почти 40,8% голосов, что позволит ей иметь примерно 146 мест в парламенте. Но этого не хватает для большинства.



На втором месте оказалась левая партия СИРИЗА, возглавляемая бывшим премьером Алексисом Ципрасом. За нее проголосовали 20,07% избирателей.

Также в парламент проходят социалистическая партия ПАСОК (11,46%), Коммунистическая партия Греции (7,23%) и националистическая партия Греческий выбор (4,45%)

