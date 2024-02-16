



В Греции легализовали однополые браки

176 депутатов греческого парламента поддержали законопроект о разрешении однополых гражданских браков. Также этот закон предусматривает усыновление детей.



Проект закона получил достаточную поддержку со стороны "левой" оппозиции, несмотря на напряженные дебаты, при этом члены правоцентристской партии "Новая демократия" премьер-министра Кириакоса Мицотакиса воздержались или голосовали “против”.



Закон вступит в силу после публикации в официальном правительственном бюллетене.



Опросы общественного мнения в Греции, граждане страны разделились по вопросу об однополых браках. Но результаты протестов как таковых были весьма скудны. Напомним, что на прошлой неделе в Афинах прошел протестный митинг собравший 4 тысячи манифестантов.



