



В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ

В Госдуму внесен законопроект о выходе России из МВФ и Международного банка реконструкции и развития.



Соответствующий проект авторства группы депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым опубликован на сайте Госдумы, сообщает российское агентство РБК.



Законопроект предлагает признать утратившим силу постановление от 22.05.1992 года о вступлении России в Международный валютный фонд (МВФ).



Авторы инициативы также предлагают денонсировать протокол о вступлении России в члены Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в 1992 году.



В пояснительной записке написано, что такую ​​меру обосновывают политикой, проводимой МВФ в отношении России, а также "санкционной политикой, особенно усилившейся с февраля 2022 года по требованию руководства США и его сателлитов".



"Вступив в МВФ, страна потеряла суверенитет и превратилась в колонию". "Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России "санкций" (односторонних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам этой организации. Соответственно, России нет смысла продолжать участвовать в МВФ", - говорится в пояснительной записке к проекту.



