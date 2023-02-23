



В Госдуме возмутились слушавшим послание Путина с лапшой на ушах депутатом

Депутат самарской губернской думы Михаил Абдалкин прослушал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с макаронами на ушах и этим возмутил депутата Госдумы Александра Хинштейна. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



Хинштей пишет: "Пока лидер КПРФ Геннадий Зюганов с трибуны Госдумы восхищается вчерашним посланием Президента («уверенность и реализм!»), заверяя, что антипрезидентских «выпадов больше не будет», ибо коммунисты понимают, «что такое консолидация и что такое конструктивная работа», депутат Самарской губдумы (по списку КПРФ) Михаил Абдалкин — демонстрирует прямо противоположную линию.



В соцсетях коммунист разместил фото и даже видео, запечатлевшее, как он слушает послание: повесив себе на уши гроздья лапши. Похоже, что руководство КПРФ и региональные депутаты — по-разному оценивают выступление Путина. Если для Зюганова оно носило «исключительно принципиальный характер», то для Абдалкина — все ограничилось лапшой.



Странная, если не сказать больше, выходка, более уместная для украинского, но не российского депутата. Надеюсь, руководство КПРФ сумеет приструнить своего однопартийца: если, конечно, заявления о поддержке Президента и необходимости консолидации — это не просто слова".