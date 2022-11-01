



В Госдуме сказали, в каком случае будет объявлена полная мобилизация в РФ

Член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев не исключил возможность новой мобилизации в России.

Он рассказал в комментарии "Подъёмом", что она будет полной и потребует нового указа президента.

По словам Соболева, новая волна мобилизации будет объявлена в том случае, если боевые действия перекинутся из Украины на территорию РФ.

"Думаю, все будет зависеть от военно-политической обстановки, которая сложится в дальнейшем. Если как сейчас, военные действия только на территории Украины, я думаю, мобилизации, которая состоялась, будет достаточно. А если агрессия со стороны западных стран будет наращивать усилия против России, безусловно, нужна будет мобилизация", - отметил он.

По словам Соболева, если обстановка будет развиваться негативно, в России нужно будет ввести не частичную, а полную мобилизацию.

"Но я думаю, этого не случится", - добавил он.