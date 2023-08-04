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В Госдуме сказали, будет ли новая волна мобилизации в РФ
04.08.2023 17:13 Алина Груднева

В Госдуме сказали, будет ли новая волна мобилизации в РФ

В России не планируют проводить новую волну мобилизации.

Такое заявление сделал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, говоря о законопроекте про уголовную ответственность для уклонистов.

"Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет", — сказал Картаполов.

По данным российских СМИ, этой осенью в РФ собираются внести на рассмотрение законопроект о наказаниях за уклонение от мобилизации. Депутаты предлагают накладывать штраф размером до 500 тысяч рублей или сажать в тюрьму на срок до пяти лет.

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