



В Госдуме сказали, будет ли новая волна мобилизации в РФ

В России не планируют проводить новую волну мобилизации.



Такое заявление сделал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, говоря о законопроекте про уголовную ответственность для уклонистов.



"Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет", — сказал Картаполов.



По данным российских СМИ, этой осенью в РФ собираются внести на рассмотрение законопроект о наказаниях за уклонение от мобилизации. Депутаты предлагают накладывать штраф размером до 500 тысяч рублей или сажать в тюрьму на срок до пяти лет.