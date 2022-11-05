



В Госдуме РФ заявили, что Украина хочет "вторгнуться" в Беларусь

В Государственной думе Российской Федерации заявили, что Украина "планирует вторгнуться в Беларусь". При этом, в Госдуме заявили, что напасть может и Польша.



Такие заявления сделал Константин Затулин - первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связей с соотечественниками, в интервью "Говорит Москва".



"Украина, очевидно, враждебна сегодняшней Беларуси, как и России. С Россией она ведет войну, и с Белорусью к ней готовится... Украина, а может и Польша, может попытаться каким-то образом оказывать давление на Беларусь, а то и вторгнуться в Беларусь, попытаться спровоцировать какие-то внутренние беспорядки, привезти на своих штыках, например, из Польши или Литвы устроившихся там эмигрантских белорусских политических деятелей", - сказал Затулин.