



В Госдуме предложили охранять границы гражданским добровольцам

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что для охраны государственных границ России необходимо задействовать гражданских добровольцев.



“К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется”, — сказал депутат в интервью Ura.ru.



По словам Картаполова, важно принять принципиальное решение – привлекать или нет жителей к охране границы.



“То есть мы доверяем нашему народу в части, касающейся ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Если доверяем, то доверяем. А дальше уже начинает формироваться технология – какие подразделения, сколько их будет, какая их организация. Вооружение будет или не будет? Кому они будут подчиняться? Кто их будет контролировать? С кем они будут взаимодействовать? Это достаточно широкий круг вопросов”, – сказал политик.



При этом Картаполов подчеркнул, что по его мнению, задействовать добровольцев “все-таки нужно”.

