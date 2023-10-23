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В Госдуме предлагают уничтожить 20% россиян, не поддерживающих власть
23.10.2023 06:27 Анатолий Кравченко

В Госдуме предлагают уничтожить 20% россиян, не поддерживающих власть

Депутат российской Госдумы Андрей Гурулев требует уничтожить как минимум 20% населения России, не поддерживающее власть. 

Политик сделал свое заявление в эфире пропагандистской передачи Владимира Соловьева. Депутат отметил, что в России примерно 20% населения не поддерживают действия власти.

"Я хотел бы, чтобы в нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена", - выдал он. Кроме того, он выразил уверенность, что Путин обязательно победит на следующих так называемых "выборах" президента РФ. "Я железно знаю, что он победит капитально. Это состояние нашего общества", - подчеркнул политик.
 

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