



В Госдуме предлагают отправлять на войну украинцев, переехавших жить в Россию

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предлагает первыми на фронт мобилизовать мужчин, которые с 2014 года покинули "ДНР" и теперь живут в России.

Отправиться сейчас воевать против Украины - "это их священный долг", считает депутат РФ.



"Я считаю, что нужно частично призвать самых подготовленным, тысяч 400-500. Конечно, [мобилизовать] всех граждан-мужчин призывного возраста, кто с 2014 года приехал из "ДНР". Я считаю, что их священный долг сейчас – это поехать сражаться за родину. Всех мужчин, приехавших в Россию из Украины с 2014 года, точно надо призвать", - заявил Милонов.



Депутат Госдумы также выступил против всеобщей мобилизации. По его словам, в России выросло "общество айфонных потребителей, которые не могут носить ничего тяжелее айфона".



Напомним, 21 сентября Путин издал указ о частичной мобилизации в России. Первых мобилизованных уже отправляют на войну в Украину из Якутии.

При этом союзники Кремля ввели уголовную ответственность для своих граждан, если пойдут воевать в Украину.