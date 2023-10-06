



В Госдуме объявили о закупках компанией “Coca-Cola” украинских детей

Вице-спикер Госдумы и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что при “освобождении” Святогорска российские оккупанты “обнаружили” в одном из детских домов некие договора о покупке украинских детей, в которых участвовала компания “Coca-Cola”. В частности Кузнецова сказала:



“Наши бойцы, освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Одним из плательщиков была компания “Coca-Cola”», — сообщила она во время пресс-конференции. Также, по ее данным, на 7% бюджет Украины состоит от доходов от “чёрной трансплантологии”.



Справка от “Медузы”: Анна Кузнецова родилась и выросла в Пензе. Там же она окончила местный пединститут по специальности “психолог”. Затем вышла замуж за священника Алексея Кузнецова, настоятеля храма Воскресения Христова в Уварово Иссинского района. Про Анну Кузнецову рассказывают, что она глубоко верующий человек.