



В Госдуме объяснили указ о мобилизации

Частичная мобилизация в России коснется изначально военнообязанных первого разряда.

По данным SHOT, такое объяснение дал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

"Возможно, коснется и второго разряда, но это маловероятно. Выпускников военных кафедр могут призвать, если их специальности будут востребованы", - объяснил он.

По словам Картаполова, дополнительных ограничений на право выезда резервистов не предусмотрено.

"Вы можете спокойно поехать в командировку, в Красноярск, в Омск. Но я бы не советовал ехать отдыхать в Турцию, отдыхайте на курортах Краснодарского края. Если призовут, ипотеку будете платить из своей новой получки, которая будет очень высокая", - добавил он.