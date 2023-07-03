



В Госдуме не видят необходимости в мобилизации из-за ухода “Вагнера” с фронта

Необходимости в новой волне мобилизации из-за ухода ЧВК “Вагнер” из зоны “СВО” сейчас нет и в ближайшем будущем не будет. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.



“Не потребуется никакая новая волна мобилизации. Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка”, – заметил депутат.



При этом генерал-полковник в отставке уверен, что “на сегодняшний день никакой угрозы снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе нет”.



“На момент мятежа на переднем крае сотрудников ЧВК “Вагнер“ не было, они все находились в лагерях. И отражение наступления ВСУ шло практически без их участия. Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить”, – подчеркнул Картаполов.