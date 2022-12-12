



В Госдуме назвали условие вхождения Сербии в состав России

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Говорит Москва» заявил, что Россия и Сербия могли бы воссоединиться после референдума. По его словам, плебисцит необходим, чтобы «потом никто не говорил, что это оккупация, захват и свержение».



Как заметил Чепа, будущее страны должны определять люди, это референдум. Депутат полагает, что волеизъявление народа необходимо, чтобы потом никто не мог сказать, что имели место «оккупация, захват и свержение», поскольку будет большое число противников этой идеи. Он считает, что нужно «все четко делать».



Парламентарий подчеркнул, что российская сторона в любом случае будет оказывать поддержку в силу того, что Сербия для России – глубоко дружественная страна. Чепа добавил, что РФ также рассчитывает, что сербской стороне удастся справиться с провокациями, которые там поднимают.