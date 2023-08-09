



В Госдуме хотят изменить Конституцию, чтобы покончить с главенством доллара

Лидер фракции “Справедливая Россия – За правду” (СРЗП) Сергей Миронов предложил пересмотреть Конституцию страны на предмет статуса Банка России. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.



“Чтобы покончить с главенством доллара, обеспечить развитие страны и отстоять нашу экономическую безопасность, нужно принимать радикальные решения. Если для этого придется вносить коррективы в Конституцию – давайте вносить. В самом факте изменений ничего невероятного нет”, – заявил Миронов.



По его словам, отечественные “монетарные власти не в состоянии решить проблему поддержки национальной валюты, потому что они и есть проблема”. Независимость ЦБ, по его мнению, несовместима с национальными интересами России.



“С начала года рубль потерял 34%, за первые дни августа доллар устремился к отметке 100 рублей, а руководство ЦБ и Минфина спокойно за всем этим наблюдает. Потому что эти люди зависят не от России, а от Международного валютного фонда”, – считает Миронов.



Депутат отметил, что Центробанком “дело не ограничится”. Лидер фракции заявил о необходимости “пересмотра 13-й статьи Основного закона о недопустимости государственной идеологии”.



С конца июня рубль начал ослабевать к основным иностранным валютам. Сегодня, 9 августа, американский доллар превысил 98 рублей, а евро – 107 рублей.

Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, “ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами”.