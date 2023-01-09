



В Госдепе США прокомментировали запланированную Израилем судебную реформу

В Государственном департаменте США прокомментировали запланированную новым правительством Израиля судебную реформу.



Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление Госдепа, которое было распространено среди журналистов, запросивших комментарии.



"В целом, независимые институты Израиля имеют решающее значение для поддержания процветающей демократии в стране, и наши общие демократические ценности лежат в основе наших двусторонних отношений", - говорится в заявлении.



Как отмечается, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на пресс-конференции, что на следующей неделе он планирует посетить Израиль для встреч с высокопоставленными чиновниками в правительстве Нетаниягу, чтобы лучше понять планы Иерусалима на будущее.