



В Госдепе Смотрича обвинили в безответственности

США осуждают слова министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что деревня Хавара "должна быть стерта с лица земли".



С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.



По его словам, слова Смотрича являются "безответственными, отвратительными и омерзительными".



"Мы осуждаем эти провокационные заявления, которые считаются подстрекательством, и призываем премьер-министра Нетаниягу публично выступить против них", — сказал он.





