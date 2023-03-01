Новости » Политика
В Госдепе Смотрича обвинили в безответственности
01.03.2023 21:57 Алина Груднева

В Госдепе Смотрича обвинили в безответственности

США осуждают слова министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что деревня Хавара "должна быть стерта с лица земли".

С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, слова Смотрича являются "безответственными, отвратительными и омерзительными".

"Мы осуждаем эти провокационные заявления, которые считаются подстрекательством, и призываем премьер-министра Нетаниягу публично выступить против них", — сказал он.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы