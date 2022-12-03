



В Госдепе считают бессмысленными разговоры с Путиным

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает бессмысленными переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает УНИАН.

"Что сейчас делает Путин? Хотя он иногда говорит, что готов к дипломатии, он атакует гражданскую инфраструктуру в Украине. Проблема в том, что он делает наоборот. Сейчас он подстрекает к эскалации ситуации", - отметил глава Госдепа.

Блинкен в связи с этим подчеркнул, что никому не нужен фальшивый мир с Россией.

"Мир должен быть справедливым, в соответствии с принципами Устава ООН. И он должен быть устойчивым, потому что нет смысла заключать фальшивый мир, который очень быстро будет отброшен, и Россия снова вступит в войну", – подчеркнул он.