



В Госдепе назвали условия переговоров Байдена с Путиным

Если Россия покажет готовность к том, чтобы положить конец в Украине, президент США Джо Байден будет готов провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон пойдет на переговоры только с условием тесной координации с союзниками по НАТО и Украиной.

Как отметил Прайс, США никогда не признают попыток незаконной аннексии украинских территорий Россией, которая четко дает понять, что не настроена на конструктивный диалог и дипломатию.

"Вместе с нашими партнерами и союзниками мы сосредоточены на том, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злодеяния, поддержать Украину в ее усилиях защититься от российской агрессии, а также уменьшить для остального мира влияние войны, развязанной путиным", - подчеркнул Прайс.