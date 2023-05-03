



В Госдепартамента опровергли утверждения Левина: абсолютно и явно ложны

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил сегодня утром Walla News, что утверждения министра юстиции Ярива Левина о сотрудничестве между администрацией Байдена и организаторами общественных протестов в Израиле против судебной революции абсолютно и явно ложны.



Вчера Walla News опубликовала запись, на которой Левин обвиняет администрацию США в сотрудничестве с демонстрантами, в которой Левин говорит: "Нет сомнений, что мы [страдаем от] непостижимой неполноценности. У них есть американская администрация, которая работает в сотрудничестве с ними, как мы видим вещи, которые говорят члены администрации там."

