



В годовщину вторжения в России пройдет акция “Нашим героям”

Администрация президента подготовила и направила в регионы рекомендации по проведению всероссийской акции “Нашим героям” с 20 по 24 февраля. Акция приурочена к Дню защитника Отечества и годовщине вторжения в Украину, которое власти РФ называют “специальной военной операцией” СВО.



В рекомендациях предлагается провести массовую акцию “Герои нашего времени”, участники которой будут выстраиваться в форме Звезды Героя и записывать видеоролики с поздравлением ко Дню защитников Отечества. Съемку рекомендуется проводить на фоне памятников и граффити, “посвященных героям Отечества и героям СВО”. Также предусмотрено создание на улицах городов граффити с портретами “героев СВО и описанием их подвига”.



В рамках акции предлагается организовывать мастер-классы по вязанию теплых носков и варежек, изготовлению окопных свечей и кисетов для военнослужащих, находящихся на передовой. На кисетах должны быть вышивки: “Ждем с победой”, “Вперед к победе”, “Родному герою”. Носки, варежки, окопные свечи и кисеты, в которые рекомендуется вкладывать письма, планируется передать военнослужащим.

Среди других запланированных мероприятий:

Встречи с военными, вернувшихся из Украины, с ветеранами Великой Отечественной войны, которые собираются проводить в школах.

Концерты с вручением подарков в больницах, где проходят лечение раненые военные.

Написание писем для военных “с теплыми и искренними пожеланиями”.