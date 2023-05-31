



В главной больнице Кремля срочно строят бомбоубежище

Управделами президента России заключило контракт на срочное проектирование бомбоубежища для своей Центральной клинической больницы с поликлиникой. Стоимость работ оценили в более чем 35 млн рублей.



Защитное сооружение гражданской обороны рассчитано на 800 человек — в нем смогут укрыться медицинский персонал и работники эксплуатирующей организации. Бомбоубежище позволит спастись от взрывной волны. Также оно должно обеспечивать защиту от радиации, как в десятикилометровой зоне вокруг АЭС.



В укрытии будут как основные, так и вспомогательные помещения, несколько входов, грузовой лифт и аварийный выход. Последний должен иметь тамбур, оборудованный защитно-герметической и герметической дверями.



Также здесь установят сложную систему вентиляции, способную очищать воздух «от газообразных средств массового поражения», аэрозолей и продуктов горения. «Для выполнения медицинских процедур в военное время» будет предусмотрена функция подогрева воздуха.



Договор был заключен 24 мая. Согласно документу, подрядчик должен разработать и представить на утверждение заказчику проект задания на проектирование в течение 15 календарных дней. Общий срок завершения работ по договору — 20 декабря 2023 года.