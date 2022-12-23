



В германской разведке выявили российского "крота"

Сотрудник немецкой разведки оказался на самом деле российским разведчиком. Федеральная разведслужба Германии сообщила о том, что ему предъявлены обвинения в шпионаже.



Руководство федеральной разведывательной службы Германии (БНД) объявило об аресте 22 декабря своего сотрудника по подозрению в шпионаже в пользу России. Исполняющий обязанности главы БНД Бруно Каль в ходе короткого брифинга рассказал, что Карстен Л. (Carsten L.), сотрудник БНД, в течение 2022 года передавал неназванной российской разведке секретную информацию, которую получал в ходе своей работы, «профессиональной деятельности». Обыски были проведены на квартире подозреваемого в Берлине, а также на двух объектах БНД, включая его рабочее место.



Бруно Каль дал прессе минимум информации, заявив, что больше он ничего не скажет, поскольку любая дополнительная информация, по его словам, «позволит Москве понять, насколько продвинулось следствие». И потому нужны «сдержанность и благоразумие», чтобы «не дать противнику преимущество в нанесении вреда Германии».



Сейчас Карстен Л. заключен под стражу в Берлине именно по санкции федерального прокурора, а задержан по подозрению был еще 16 декабря. Единственное, что толком сказал Бруно Каль, – это то, что следствие велось несколько недель в виде «глубинного и далекоидущего внутреннего расследования».