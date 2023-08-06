



В Германии впервые задумались о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц призвал правительство незамедлительно предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Это первый такой призыв, прозвучавший от партии, возглавляемой канцлером ФРГ Олафом Шольцем.



“Контрнаступление застопорилось, у Украины нет никакой серьезной авиации для поддержки. Здесь остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus”, – сообщил Шварц в интервью журналу Der Spiegel.



По словам политика, эти ракеты могут помочь Украине преодолеть минные поля.



За поставку ракет Taurus Украине также выступает депутат Бундестага от партии "Зеленые" Агнешка Бругер. По ее мнению, дальность действия ракет не должна помешать их поставке, а Германия и Украина могут договориться, что “определенные территории будут исключены из потенциальной зоны атак ВСУ”.



Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя. Она может доставлять 400-килограммовую боеголовку на расстояние более 500 км. По информации немецких СМИ, ракеты Taurus эффективны для поражения защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов. Как отмечает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, “использование таких ракет может позволить ВСУ добраться даже до Москвы”.