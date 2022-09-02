



В Германии считают, что у РФ все еще есть силы на открытие второго фронта

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн выразил мнение, что у России все еще достаточно сил для открытия второго фронта, несмотря на большие потери в Украине.



"В настоящее время основная часть сухопутных войск России может быть связана с Украиной, но даже в этом случае мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных войск для открытия второго театра военных действий", – отметил он заявил в интервью Reuters.



Reuters отмечает, что одной из возможных горячих точек является Калининград, который находится между членами НАТО Польшей и Литвой.

