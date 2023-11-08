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В Германии предупредили евреев о возможности погромов
08.11.2023 16:49 Алина Груднева

В Германии предупредили евреев о возможности погромов

Министерство внутренних дел Германии сделало предупреждение еврейскому населению страны о возможности погромов в годовщину "Хрустальной ночи", с 9 на 10 ноября.

Представитель ведомства сообщил газете Handelsblatt о риске нападений на еврейские учреждения.

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"Мы очень внимательно следим за влиянием террора ХАМАСа против Израиля на ситуацию с безопасностью в Германии", - сказали в министерстве.

В ведомстве не исключают вероятности проведения необъявленных акций протеста, роста подстрекательств и причинения ущерба собственности. Министерство призывает евреев соблюдать бдительность.

 

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