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В Германии представили список новой военной помощи Украине
13.05.2023 20:28 Алина Груднева

В Германии представили список новой военной помощи Украине

Министерство обороны Германии опубликовало список вооружений на более чем 2,7 млрд евро, которые войдут в новый пакет военной помощи.

Речь идет о ПВО, БМП и прочем.

"Мы твердо стоим на стороне Украины, защищающей себя от российской агрессии", - сказано в заявлении.

В частности, в список нового пакета военной помощи войдут: 18 колесных гаубиц, 4 системы ПВО IRIS-T SLM + 12 пусковых установок IRIS-T SLS + ракеты, артиллерийские боеприпасы, 30 танков LEOPARD 1 A5 + 20 БМП MARDER, а также свыше 100 боевых бронированных машин.
 

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