



В Германии представили список новой военной помощи Украине

Министерство обороны Германии опубликовало список вооружений на более чем 2,7 млрд евро, которые войдут в новый пакет военной помощи.



Речь идет о ПВО, БМП и прочем.



"Мы твердо стоим на стороне Украины, защищающей себя от российской агрессии", - сказано в заявлении.



В частности, в список нового пакета военной помощи войдут: 18 колесных гаубиц, 4 системы ПВО IRIS-T SLM + 12 пусковых установок IRIS-T SLS + ракеты, артиллерийские боеприпасы, 30 танков LEOPARD 1 A5 + 20 БМП MARDER, а также свыше 100 боевых бронированных машин.

