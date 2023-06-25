



В Германии предполагают, что Пригожин остановил мятеж из-за отсутствия поддержки

В правительстве Германии предполагают, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остановил поход на Москву, поскольку надеялся на большую поддержку своего бунта в России. Об этом стало известно Spiegel.



По информации издания, в субботу вечером, 24 июня, Федеральное министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии проинформировали глав комитетов Бундестага по иностранным делам и обороне о текущем развитии событий.



Во время устного брифинга политический директор Федерального министерства иностранных дел Тервен Беллманн и парламентский госсекретарь по обороне Зимте Меллер высказали подозрение, что лидер "Вагнера" не получил от российских государственных сил той поддержки, на которую он рассчитывал во время попытки переворота, поэтому прекратил свой поход в Москву.



По информации издания, комитеты иностранных дел и обороны должны собраться на специальное заседание в начале недели и обсудить эту тему.