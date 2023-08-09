



В Германии подтвердили передачу Украине танков Leopard-1

В Министерстве обороны Германии подтвердили передачу дополнительных Leopard-1. Речь идет о 25 танках и не только, сообщает DW.



Напомним, 8 августа появилась информация о "неназванной компании", закупившей 50 танков Leopard 1 у компании OIP Land Systems, принадлежащей Фредди Верслуйсу. Последний приобрел их около 10 лет назад, когда правительство Бельгии производило оптимизацию расходов в Вооруженных силах.



Позже стало известно, что покупателем оказался концерн Rheinmetall. Именно он приобрел 50 танков Leopard 1, часть из которых планирует передать Украине.



Сегодня информацию о покупке танков для Украины подтвердили в немецком Минобороны, но уточнили, что речь идет о 25 танках Leopard-1, пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машинах, двух обучающих танках.

