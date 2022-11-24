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В Германии отреагировали на предложение Польши передать Patriot Украине
24.11.2022 21:25 Ольга Белозерова

В Германии отреагировали на предложение Польши передать Patriot Украине

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт прокомментировала предложение польской стороны передать Украине системы ПВО Patriot.

Как сообщает CNN, Ламбрехт выступила за обсуждение странами-членами НАТО возможности передачи систем Украине. Ранее Германия обещала передать эти системы Польше. 

Министр подчеркнула, что ЗРК Patriot являются частью системы ПВО НАТО, поэтому их использование за пределами Альянса должно обсуждаться с членами организации. 

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